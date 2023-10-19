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В Ростовской области без вести пропал участник СВО

В Ростовской области без вести пропал участник СВО
В Ростовской области без вести пропал 37-летний мобилизованный участник СВО. О местонахождении Игоря Фокина ничего не известно почти неделю. Об этом пишет издание DonDay.

Мужчина проводил отпуск дома у родных в хуторе Насонтов. Утром 13 октября Игорь пошел в магазин. После этого связь с ним оборвалась. Родственники попытались его отыскать, но не смогли. Все что им удалось найти – это мобильный телефон Игоря, который валялся на земле.

Согласно ориентировкам, рост мужчины составляет около 170 сантиметров. У него голубые глаза. Игорь ушел на улицу в военной форме. Обут был в кроссовки болотного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этого человека, позвоните по телефону: 8 938 496-11-98 (Юлия, сестра пропавшего).
Фото: социальные сети
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