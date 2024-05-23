В Ростовской области 9 лет тюрьмы получил мужчина, забивший приятеля до смерти

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В Ростовской области 44-летнего мужчину посадили на 9 лет за смертельное избиение. Об этом 23 мая сообщили в СУ СК по Ростовской области.Происшествие случилось в сентябре прошлого года в хуторе Юдин Милютинского района. Подсудимый и его 39-летний приятель общались и пили алкоголь. Неожиданно начался громкий спор, который перерос в жестокую драку. От полученных травм один из собутыльников умер.В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Как оказалось, подсудимый уже отбывал наказание за аналогичное преступление.По словам ведомства, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.