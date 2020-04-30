В Ростовской области 6,3 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Ростовской области 6,3 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.Под наблюдением остаются 6 384 человека. Из них 6 341 житель – дома на самоизоляции. За весь период наблюдением охвачено более 21 тысячи человек.Всего в области зарегистрировано 1 106 случаев заболевания COVID-19. 12 зараженных находятся в тяжелом состоянии. От коронавируса скончались девять жителей области, выздоровели 101 человек.