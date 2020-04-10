Более 2 тыс человек находятся под наблюдением в Ростовской области из-за коронавируса

В донском регионе медики наблюдают более чем за 2 тысячами граждан из-за коронавирусной инфекции. На самоизоляции находится 2 023 человека.В настоящий момент 88 человек находятся в стационаре. Среди них есть пятилетний ребенок. У малыша положительный первый тест на COVID-19.Всего в Ростовской области зарегистрировали 52 случая заражения. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.