В Ростовской области 4 января сбили три беспилотника

Фото: DonDay.ru.

Три беспилотника уничтожили в Ростовской области 4 января. Об этом информируют в Минобороны РФ.Всего в период с 13:00 до 20:00 сбили три дрона. На территории РФ были уничтожены 253 беспилотника.Отметим, что в ночь на 4 января в регионе также сбили один дрон. В результате пострадавших нет.