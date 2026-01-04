Новости
В Ростовской области 4 января сбили три беспилотника

Три беспилотника уничтожили в Ростовской области 4 января. Об этом информируют в Минобороны РФ.

Всего в период с 13:00 до 20:00 сбили три дрона. На территории РФ были уничтожены 253 беспилотника.

Отметим, что в ночь на 4 января в регионе также сбили один дрон. В результате пострадавших нет.
Фото: DonDay.ru.
