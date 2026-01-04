В Ростовской области 58-летний мужчина скончался при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Огонь разгорелся 3 января в селе 2-я Александровка Мясниковского района.Огонь разгорелся на площади в 20 квадратов. Соседи заметили пожар и сразу же вызвали МЧС. Выяснилось, что хозяин заснул, не потушив сигарету. К сожалению, спасти его не удалось.- Для тушения задействовали шесть сотрудников МЧС, привлекались две автоцистерны, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.