В Ростовской области 58-летний мужчина скончался при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Огонь разгорелся 3 января в селе 2-я Александровка Мясниковского района.

Огонь разгорелся на площади в 20 квадратов. Соседи заметили пожар и сразу же вызвали МЧС. Выяснилось, что хозяин заснул, не потушив сигарету. К сожалению, спасти его не удалось.

- Для тушения задействовали шесть сотрудников МЧС, привлекались две автоцистерны, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
