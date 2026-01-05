Жители Таганрога спасли пеликана с травмой крыла, вмерзшего в лед

Фото: Парк птиц Малинки

В Ростовской области спасли пеликана с поврежденным крылом, который замерзал во льду. О драматичной истории спасения рассказали в парке птиц "Малинки", ставшем новым домом для пернатого.Одинокий пеликан обитал в районе села Круглого Азовского района, неподалеку от Таганрогского залива. Обстоятельства, приведшие к травме крыла, остаются неизвестными. Раненый, он вынужден был ютиться в камышах, пока не наступили морозы.Днем 2 января во время прогулки местные жители заметили странное движение на замерзшей поверхности залива. Присмотревшись в бинокль, они увидели жуткую картину: птица вмерзла в лед и отчаянно боролась за жизнь.Не раздумывая, таганрожцы бросились на помощь. Рискуя собственной безопасностью, они достали пеликана из ледяной ловушки, отогрели в теплом доме и накормили рыбой. После этого они обратились к специалистам Росприроднадзора и парка "Малинки", которые согласились принять птицу на реабилитацию.- Пеликана успешно доставили в сопровождении его спасителя и сотрудника Росприроднадзора, - поделилась директор парка Элеонора Моргунова. - Мы провели тщательный осмотр, после чего поместили его в карантинное отделение и обеспечили обогрев. Птица чувствует себя удовлетворительно, и мы надеемся на ее скорейшее выздоровление.