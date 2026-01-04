Обнародованы кадры смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Опубликованы кадры жуткой аварии на трассе М-4 «Дон». Авария случилась 4 января возле поселка Красный Колос на 1042-м километре трассы.Напомним, жуткая авария произошла 4 января. «Мерседес Бенз» протаранил «Ауди». Затем автомобиль отбросила в две машины: «Рено Логан» и «Ладу Весту». В результате происшествия погибли два водителя и два пассажира. Еще четыре человека пострадали.В кадре видно, что от легковушек осталась лишь груда металла. На месте работает полиция, МЧС и скорая. Жители сообщают, что на трассе лежат накрытые пакетами тела.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».