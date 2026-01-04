Новости
На трассе под Новочеркасском в ДТП пострадала 72-летняя женщина

На трассе Новочеркасск-Багаевская случилось ДТП. Авария произошла в Октябрьском районе Ростовской области 4 января.

По предварительным данным, 42-летний мужчина на «Мазде-6» двигался по автодороге и потерял управление. У правого края проезжей части остановилась женщина. Мужчина не успел среагировать и сбил пенсионерку с ног.

- В результате происшествия 72-летнюю женщину доставили с травмами в больницу,- сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
