На трассе под Новочеркасском в ДТП пострадала 72-летняя женщина
На трассе Новочеркасск-Багаевская случилось ДТП. Авария произошла в Октябрьском районе Ростовской области 4 января.
По предварительным данным, 42-летний мужчина на «Мазде-6» двигался по автодороге и потерял управление. У правого края проезжей части остановилась женщина. Мужчина не успел среагировать и сбил пенсионерку с ног.
- В результате происшествия 72-летнюю женщину доставили с травмами в больницу,- сообщили в региональной госавтоинспекции.