На рождественской неделе в Ростове-на-Дону ожидается потепление до +10 градусов

Фото: Donday

В течение рождественской недели в Ростове-на-Дону ожидается потепление до +10 градусов. Согласно информации ростовского Гидрометцентра, с 5 по 9 января в донской столице вероятны осадки в виде дождя и снега, а также ветер, достигающий в порывах шести метров в секунду.В понедельник, 5 января, днем в Ростове потеплеет до +4 градусов, к вечеру температура опустится до +1 градуса. Утром и днем ожидаются дожди, ночью – дождь со снегом. Ветер может усиливаться до шести метров в секунду.Во вторник, 6 января, в первой половине дня возможен дождь со снегом. Днем и вечером температура воздуха будет около +3 градусов.В среду днем ожидается повышение температуры до +7 градусов, к вечеру она снизится до +5 градусов.В четверг, 8 января, к середине дня воздух прогреется до +10 градусов. Синоптики прогнозируют дожди в течение всего дня. Вечером температура составит +9 градусов.В пятницу утром ожидается небольшой дождь, который прекратится к полудню. Днем температура воздуха будет около +6 градусов. В течение дня ветер будет достигать шести метров в секунду. К вечеру похолодает до +2 градусов, а ночью – до -1 градуса.