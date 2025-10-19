В Ростовской области 19 октября сбили два беспилотника

Фото: Соцсети.

На территории Ростовской области уничтожили два беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.Дроны сбили в период с 17:00 до 20:00. Всего в России за этот период уничтожили 15 беспилотников.Напомним, в Ростовской области в ночь на 19 октября сбили пять беспилотников.