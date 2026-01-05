В Ростове улицу Журавлева затопило после ливня
На снимке видно, что вода буквально топит бордюры. Пока жителям необходимо быть аккуратнее на участке.
Вероятно, причиной потопа могли стать забитые ливневые канализации.
