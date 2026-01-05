Новости
В Ростове улицу Журавлева затопило после ливня

В Ростове-на-Дону участок дороги на Журавлева/Города волос затопило после сильного ливня. Кадры публикует Donday.

На снимке видно, что вода буквально топит бордюры. Пока жителям необходимо быть аккуратнее на участке.

Вероятно, причиной потопа могли стать забитые ливневые канализации.
Фото: DonDay.ru.
