Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области задержали 37-летнего водителя «Мерседес бенз». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, смертельна авария случилась 4 января на трассе М-4 «Дон». Водитель грузовика врезался в «Ауди». От сильного удара машину отбросило в другие два авто. В результате происшествия скончались три человека, четверо пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, ему изберут меру пресечения.