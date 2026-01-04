Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области

Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области задержали 37-летнего водителя «Мерседес бенз». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, смертельна авария случилась 4 января на трассе М-4 «Дон». Водитель грузовика врезался в «Ауди». От сильного удара машину отбросило в другие два авто. В результате происшествия скончались три человека, четверо пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, ему изберут меру пресечения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.