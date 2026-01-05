В Ростове иномарка насмерть сбила переходящего дорогу в неположенном месте пешехода

Фото: Donday

Утром 5 января на улице Красноармейской, 40 в Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.По предварительным данным, 62-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент ее сбил автомобиль "Рено Логан", за рулем которого находился 55-летний водитель.От сильного удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где произошло повторное столкновение с автомобилем "Билл Джи", которым управлял 40-летний водитель.К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пешеход скончался на месте происшествия.