В Ростовской области 4 апреля похоронят найденного мертвым рыбака

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Рыбак, найденный погибшим в Ростовской области, будет похоронен 4 апреля. О планах похорон сообщила супруга покойного - Ирина Бузнякова.Попрощаться с Виталием Бузняковым можно будет в его родном хуторе Калинине по адресу: Октябрьский район, улица Береговая, 25. Церемония прощания начнется в 13:00. Тело покойного будет упокоено на кладбище в станице Бессергеневской.Виталий Бузняков и его друг Сергей Запорожцев числились пропавшими без вести четыре месяца. Они пропали 1 декабря; мужчины перестали выходить на связь и больше не возвращались. Родственники забили тревогу и подали заявление в полицию. К поискам подключились полицейские, волонтеры и чиновники. Специалисты прочесали все дно реки, но так и не смогли найти двух мужчин.В начале марта Сергея нашли мертвым, а тело Виталия - месяц спустя. Оба мужчины утонули.