Жителям Дона рассказали о традициях и приметах в «Сойкин день»

Фото: Donday

Ежегодно 11 декабря в православном мире чтят память епископа Феодора Симоновского, духовного наставника князя Дмитрия Донского и основателя Симоновского монастыря под Москвой. В народном календаре этот день известен как «Сойкин день», поскольку встреча с этой птицей в этот день считается благоприятным знаком, предвещающим удачу.Святой Феодор, мирское имя которого было Иоанн, жил в XIV веке, предположительно родившись в 1339 году. Рано лишившись родителей, он воспитывался своим дядей, преподобным Сергием Радонежским, почитаемым святым на Руси. Сергий Радонежский принял племянника в Троицкий монастырь, где тот получил хорошее образование и при пострижении принял имя Феодор.После победы русских войск во главе с князем Дмитрием Донским в Куликовской битве, Феодор Симоновский стал духовником князя. Впоследствии его назначили епископом Константинопольским в 1384 году, а в 1387 году – епископом Ростовским (Ярославская область).По народным представлениям, в этот день сойка могла указать путь к благополучию. Встретив сойку, люди верили, что она приведет к удаче или поможет принять верное решение.Женщины и дети пекли из ржаной муки булочки в форме птиц, считая, что это принесет защиту семье. Дети выносили эти фигурки на улицу, чтобы привлечь достаток и спокойствие в дом.В этот день молились Феодору Ростовскому, прося о защите от болезней. Прислушивались к советам мудрых людей. Проводили денежный ритуал: бросали монеты в снег, затем доставали их и клали к остальным деньгам на сутки, веря в приток положительной энергии.Существовал ритуал у колодца. Человек задавал вопрос воде и прислушивался к звуку из колодца. Звонкий всплеск считался знаком поддержки и решения проблемы, ведь вода символизировала правду.В этот день нельзя было вредить птицам, особенно сойкам, чтобы не навлечь беду на дом. Нельзя было есть птицу, чтобы не понести суровое наказание.Старались не работать по дому, чтобы не нарушить гармонию. Избегали начинать новые дела. Запрещалось давать в долг, чтобы не потерять благосостояние. Милостыню не подавали монетами, опасаясь отдать удачу.Не рекомендовалось выбрасывать старые вещи, чтобы избежать проблем. Девушкам не следовало ходить с непокрытой головой, чтобы не помешать встрече с женихом.Приметы: вороны кружат – к метели; холодно и сухо – к жаркому лету; быстро гаснет зола – к теплу; свиньи визжат – к морозу; снегопад – к урожаю; кот точит когти – к ветру.