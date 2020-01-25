На Дону завершился сезон охоты на зайца-русака



Фото: wallbox.ru

Сезон охоты на зайца-русака завершился в Ростовской области. Добыча зверьков запрещена с 12 января.



Согласно документам, опубликованным на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, с начала года в регионе запретят охоту ещё на восемь представителей млекопитающих.



С 29 февраля будет запрещён промысел нескольких хищников и по одному представителю грызунов и копытных. Так, под запрет попадают норка и хорьки. Ограничение будет действовать до третьей субботы августа.



До первой субботы ноября запрещается отстрел енотовидной собаки, лисицы и корсака. Также до 1 октября вводится запрет на промысел бобра и выдры. Охота на кабана будет разрешена с 1 июня, а на зайца-рысака – со второго воскресенья ноября.



Добавим, что по Административному кодексу нарушение правил охоты грозит штрафом в размере от 500 до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты. Помимо этого, нарушителю могут запретить заниматься охотой на срок до двух лет.