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На Дону изменили правила охоты

На Дону изменили правила охоты
В донском регионе изменили правила охоты. Минприроды Ростовской области разместило информацию об этом на официальном сайте 20 января.

Под запрет попало использование оружия с нарезным стволом. За исключением калибра не более 5,6 миллиметра при охоте на рябчика, тетерева и глухаря, а также не более 5,7 - для зайцев, белок, горностаев, куниц, норок, хорей. Кроме того, изменились частично и сроки охоты.

Добыча зайца-русака разрешена с первой субботы ноября по 31 января. Однако с борзыми собаками без оружия можно охотиться с третьей субботы октября по второе воскресенье января.

На диких уток, гусей, лысух и других представителей водоплавающих разрешена охота со второй субботы октября по 20 января.

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