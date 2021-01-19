На Дону изменили правила охоты

В донском регионе изменили правила охоты. Минприроды Ростовской области разместило информацию об этом на официальном сайте 20 января.Под запрет попало использование оружия с нарезным стволом. За исключением калибра не более 5,6 миллиметра при охоте на рябчика, тетерева и глухаря, а также не более 5,7 - для зайцев, белок, горностаев, куниц, норок, хорей. Кроме того, изменились частично и сроки охоты.Добыча зайца-русака разрешена с первой субботы ноября по 31 января. Однако с борзыми собаками без оружия можно охотиться с третьей субботы октября по второе воскресенье января.На диких уток, гусей, лысух и других представителей водоплавающих разрешена охота со второй субботы октября по 20 января.