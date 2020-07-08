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В Ростовской области 12 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области 12 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой
Фото: in-news.ru

По данным на 8 июля на Дону зарегистрировали 12 случаев инфекционных заболеваний от клещей. Дончанам поставили диагноз “Крымская геморрагическая лихорадка” (КГЛ). Об этом сообщили в роспотребнадзоре по Ростовской области.

По два случая заражения выявили в Сальском, Красносулинском и Октябрьском районах. В Волгодонске, Зверево, Целинском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах - по одному человеку с инфекционным заболеванием от клещей. Это в 3,4 раза меньше, чем за тот же период в 2019 года.

За неделю в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось порядка 300 жителей региона, в том числе и дети.

Напомним, что избежать КГЛ дончане могут с помощью обработки верхней одежды средствами индивидуальной защиты. Кроме этой инфекции, у жителей области есть риск заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), клещевым энцефалитом, туляремией, пятнистой и ку-лихорадкой.

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