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В Ростовской области 10 дней подряд продлятся магнитные бури

В Ростовской области 10 дней подряд продлятся магнитные бури
В Ростовской области апрель принесет 10-дневную серию магнитных бурь. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии. 

Магнитная буря начнется 5 апреля с уровня G1. Аналогичный уровень ожидается еще 8, 9 и 10 апреля. Солнечная активность постепенно снизится к 15 апреля. Однако длительное воздействие может вызвать недомогание у некоторых людей.

Напомним, что в марте также ожидаются магнитные бури: 27 и 28 марта они затронут жителей Дона.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии
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