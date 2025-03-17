В Ростовской области 10 дней подряд продлятся магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии

В Ростовской области апрель принесет 10-дневную серию магнитных бурь. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Магнитная буря начнется 5 апреля с уровня G1. Аналогичный уровень ожидается еще 8, 9 и 10 апреля. Солнечная активность постепенно снизится к 15 апреля. Однако длительное воздействие может вызвать недомогание у некоторых людей.Напомним, что в марте также ожидаются магнитные бури: 27 и 28 марта они затронут жителей Дона.