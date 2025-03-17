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В Ростовской области школьник выстрелил соседскому мальчику в голову из ружья

В Ростовской области школьник выстрелил соседскому мальчику в голову из ружья
В Ростовской области школьник выстрелил соседскому мальчику в голову из ружья. Инцидент случился 16 марта в Матвеев-курганском районе.

По информации источника Donday, двое малолетних друзей играли на улице с воздушкой. Во время игры один из мальчиков нажал на курок. Выстрел пришелся другому, предположительно, в голову. По предварительным данным, мальчика с серьезной травмой доставили в больницу Ростова-на-Дону. Ребенок был без сознания.

Врачи борются за мальчика. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Фото: DonDay
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