Фото: DonDay

В Ростовской области школьник выстрелил соседскому мальчику в голову из ружья. Инцидент случился 16 марта в Матвеев-курганском районе.По информации источника Donday, двое малолетних друзей играли на улице с воздушкой. Во время игры один из мальчиков нажал на курок. Выстрел пришелся другому, предположительно, в голову. По предварительным данным, мальчика с серьезной травмой доставили в больницу Ростова-на-Дону. Ребенок был без сознания.Врачи борются за мальчика. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.