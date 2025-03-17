Первые пострадавшие от укусов клещей появились в Ростовской области

Фото: Дондей

В Ростовской области пострадали первые люди от укусов клещей. Об этом DonDay сообщает 17 марта.Первыми пострадавшими оказались жители Волгодонского района. Стоит отметить, что один из них получил укус паразита в Московской области.Специалисты центра обнаружили клещей уже 14 марта. Они нашли шесть особей в окрестностях города.Средняя температура воздуха в середине марта достигала +20 градусов, что ускорило пробуждение клещей. Работники центра настоятельно рекомендуют следить за безопасностью своей и своих питомцев.