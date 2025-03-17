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Первые пострадавшие от укусов клещей появились в Ростовской области

Первые пострадавшие от укусов клещей появились в Ростовской области
В Ростовской области пострадали первые люди от укусов клещей. Об этом DonDay сообщает 17 марта.

Первыми пострадавшими оказались жители Волгодонского района. Стоит отметить, что один из них получил укус паразита в Московской области. 

Специалисты центра обнаружили клещей уже 14 марта. Они нашли шесть особей в окрестностях города. 

Средняя температура воздуха в середине марта достигала +20 градусов, что ускорило пробуждение клещей. Работники центра настоятельно рекомендуют следить за безопасностью своей и своих питомцев. 
Фото: Дондей
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