Первые пострадавшие от укусов клещей появились в Ростовской области
В Ростовской области пострадали первые люди от укусов клещей. Об этом DonDay сообщает 17 марта.
Первыми пострадавшими оказались жители Волгодонского района. Стоит отметить, что один из них получил укус паразита в Московской области.
Специалисты центра обнаружили клещей уже 14 марта. Они нашли шесть особей в окрестностях города.
Средняя температура воздуха в середине марта достигала +20 градусов, что ускорило пробуждение клещей. Работники центра настоятельно рекомендуют следить за безопасностью своей и своих питомцев.