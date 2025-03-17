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Мужчина в Батайске предстанет перед судом за попытку застрелить участника СВО. Происшествие случилось в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.По предварительным данным, инцидент произошел в парке имени Ленина. Там между Вячеславом, участником СВО, и группой мужчин возник конфликт. Вскоре между ними началась драка. Толпа мужчин избила военнослужащего. В какой-то момент мужчина из толпы достал пистолет и начал стрелять. Ранения пострадавший получил в области груди и шеи.Военнослужащему оказали вовремя медицинскую помощь и доставили в больницу.Стрелку Гусейнову А. А. было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Однако позже статью внезапно смягчили, переквалифицировав на «Хулиганство». После того как историю начали публиковать СМИ, статью вновь ужесточили. После этого дело было передано для расследования в Центральный аппарат СК РФ в Москву. Сам пострадавший парень после восстановления вернулся в зону СВО.Дело будут рассматривать в Батайском городском суде.