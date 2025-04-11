Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жителям предложили установить дополнительный светофор на Доватора

В Ростове жителям предложили установить дополнительный светофор на Доватора
В Ростове-на-Дону жителям предложили установить дополнительный светофор на улице Доватора. Инициатива была опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Каждый год в микрорайоне Левенцовском появляются новые жильцы. Также планируется открытие скандальной «Западной хорды». Чтобы увеличить транспортный поток и сократить время в пути водителей, необходимо установить дополнительный светофор.

- Предлагаю установить на пересечении улицы Доватора и проспекта Солженицына дополнительную секцию светофора - стрелка налево в направлении проспекта Солженицына со стороны улицы Доватора. Дело в том, что в часы пик пробка на поворот в сторону Левенцовки может достигать до 1 км, а время на преодоление ее составляет порядка 30 минут, - сказано в сообщении.

Проголосовать за инициативу можно до 3 июля 2025 года. Пока собрано 13 из 500 голосов.
Фото: Активный ростовчанин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.