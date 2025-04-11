В Ростове жителям предложили установить дополнительный светофор на Доватора

Фото: Активный ростовчанин.

В Ростове-на-Дону жителям предложили установить дополнительный светофор на улице Доватора. Инициатива была опубликована на сайте «Активный ростовчанин».Каждый год в микрорайоне Левенцовском появляются новые жильцы. Также планируется открытие скандальной «Западной хорды». Чтобы увеличить транспортный поток и сократить время в пути водителей, необходимо установить дополнительный светофор.- Предлагаю установить на пересечении улицы Доватора и проспекта Солженицына дополнительную секцию светофора - стрелка налево в направлении проспекта Солженицына со стороны улицы Доватора. Дело в том, что в часы пик пробка на поворот в сторону Левенцовки может достигать до 1 км, а время на преодоление ее составляет порядка 30 минут, - сказано в сообщении.Проголосовать за инициативу можно до 3 июля 2025 года. Пока собрано 13 из 500 голосов.