Ростовская область заняла третье место по числу самозапретов на кредиты
Ростовская область заняла третье место по числу самозапретов на кредиты. Об этом сообщил Центральный банк РФ.
С марта 2025 года россияне могут добровольно отказываться от получения кредитов. Изначально эта мера была направлена на борьбу с телефонными мошенниками.
За первый месяц услугой самозапрета воспользовались более 8,1 миллиона человек.
Больше всего людей, установивших самозапрет, проживают в Москве и Московской области — 19%. Высокий уровень самоограничений также наблюдается в Санкт-Петербурге (более 5%). В Ростовской, Свердловской областях, Республике Башкортостан и Краснодарском крае самозапрет установили 3% граждан.
В большинстве случаев (92%) люди выбирают полный запрет на кредиты. Среди пользователей услуги преобладают люди старше 40 лет, их доля составляет около 70%.