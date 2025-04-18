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Ростовская область заняла третье место по числу самозапретов на кредиты. Об этом сообщил Центральный банк РФ.С марта 2025 года россияне могут добровольно отказываться от получения кредитов. Изначально эта мера была направлена на борьбу с телефонными мошенниками.За первый месяц услугой самозапрета воспользовались более 8,1 миллиона человек.Больше всего людей, установивших самозапрет, проживают в Москве и Московской области — 19%. Высокий уровень самоограничений также наблюдается в Санкт-Петербурге (более 5%). В Ростовской, Свердловской областях, Республике Башкортостан и Краснодарском крае самозапрет установили 3% граждан.В большинстве случаев (92%) люди выбирают полный запрет на кредиты. Среди пользователей услуги преобладают люди старше 40 лет, их доля составляет около 70%.