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В Ростове ветки дерева упали на детскую площадку на Северном

В Ростове ветки дерева упали на детскую площадку на Северном
В Ростове огромные ветки дерева упали на детскую площадку. Инцидент произошел 4 июня на Северном, в районе дома № 19 по проспекту Космонавтов.

Кадры с места происшествия местные жители разместили в социальных сетях. На снимках видно, что часть растения завалилась прямо на дорогу и накрыла собой детскую площадку. По словам горожан, ЧП обошлось без пострадавших. По счастливой случайности в тот момент детская площадка пустовала. Не исключено, что в следующий раз на участке могут пострадать дети.

— Продолжается деревопад, — пишут пользователи.

Скорее всего, ветки поломал сильный ветер. Чтобы на участке не пострадали дети, необходимо обрезать аварийные растения в ближайшее время.
Фото: соцсети.
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