В Ростове жители на Западном остались без воды и света

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители ЗЖМ остались без воды и света из-за аварии. Информацию 20 июня сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Авария произошла на сетях ООО «Металлэнергоресурс» около 11:00. Часть жителей Советского района остались без света. Перебои произошли в границах улицы Стабильной, 3 - ЖК «Вест-Сайд», Коблова, 4 и Волнистой, 25/7.Многоэтажный дом на Стабильной, 3 подключили к дизельному генератору. Во двор жилого комплекса «Вест Сайд» и Коблова, 4 организуют подвоз воды. Когда работы завершат, не сообщается.