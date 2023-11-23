В Ростове тысячи жителей Западного остались без света и отопления

Фото: Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону тысячи жителей Западного остались без света и отопления. Об этом сообщил глава администрации донской столицы в своем телеграм-канале.Вечером 22 ноября жители на Западном начали массово жаловаться на отключения света и отопления. В число отрезанных от электричества вошли и проживающие в ЖК «Вест Сайд» на улице Стабильной. Летом 2023 года им отключали свет около десяти раз. Спустя некоторое время шесть тысяч человек снова оказались отрезаны от электроснабжения.Как выяснилось, виной тому – коммунальная авария на улице Доватора. Там компания ООО «Т-Транс» проводила работы по строительству дороги «Западная хорда» и перебила электрический кабель. Он питал дома на Стабильной, № 3, Коблова, № 4 и Волнистой, № 25.- По данному факту администрацией Ростова подано заявление в прокуратуру города. Восстановление поврежденного участка будет выполнено за счет организации, повредившей кабель. Специалисты Донэнерго РГЭС оперативно приступили к устранению аварии, - добавил глава администрации Ростова.Ремонтные работы продлятся около шести часов.