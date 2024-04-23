Жители Белой Калитвы задыхаются от дыма при сжигании отходов мясокомбината

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Жители поселка Атаево в Белой Калитве страдают от дыма, который идет от сжигания отходов местным мясокомбинатом. Происходящим поделились 23 апреля в социальных сетях.Местное промышленное предприятие уже длительное время является источником загрязнения окружающей среды для жителей. Дым, выпускаемый при горении отходов, распространяется по всему району, заставляя людей буквально задыхаться.Людей отравляют прямо на глазах! Мы не можем даже сжечь листву на участке, а мясокомбинат безнаказанно продолжает сжигать отходы, заполняя всю область дымом. Дышать становится все труднее! - написала Марина Р.По мнению местных жителей, нарушается законодательство в области обращения с биологическими отходами. Несмотря на проведение предупредительных бесед и вынесение штрафов, руководство предприятия продолжает загрязнять окружающую среду, пренебрегая здоровьем местных жителей.