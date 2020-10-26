В Ростове женщине удалили 23-килограммовую опухоль в интимном органе

Фото: инстаграм городской больницы №6 Ростова

В Ростове-на-Дону женщине удалили гигантскую опухоль, образовавшуюся в матке. Об уникальном случае спасения жизни Rostov.ru рассказали в городской больнице № 6.Женщина в возрасте 33 лет проходила запланированный медосмотр от своего предприятия. В кабинете гинеколога пациентку ждало ошеломляющее заключение. Врач обнаружил в брюшной полости ростовчанки многоузловую миому. Её размер и вес соответствовали 38-й неделе беременности.Удивительно, но женщина не чувствовала никакого дискомфорта и болей. Единственный признак, который мог её смутить, - это постоянно растущий живот. Однако такое явление она объясняла отсутствием физической активности, сидячим образом жизни и возможным гормональным сбоем. Именно поэтому пациентка долгое время не проходила обследования и не обращалась за консультацией к врачу.Ростовчанку в экстренном порядке отправили на операционный стол в городскую больницу № 6. Однако в процессе обследования перед операцией выяснилось, что у женщины был слишком низкий уровень гемоглобина.Медики решили положить больную в стационар на антианемическое лечение и только после улучшения состояния пациентки удалить гигантскую миому.Уникальная операция длилась более четырёх часов. Хирургам и гинекологам донской столицы вытащить 23-килограммовую опухоль из организма было физически тяжело. После этого часть миомы отправили на гистологию (прим. редакции — исследование, позволяющее определить злокачественность или доброкачественность новообразования). К счастью, опухоль ростовчанки оказалась доброкачественной.В настоящее время женщина состоит на учёте в женской консультации и принимает специальные препараты после сложной операции. Врачи предупреждают жителей Ростовской области об опасности любых заболеваний. Они рекомендуют не затягивать с лечением и обращаться к медикам со своими жалобами вовремя, чтобы избежать непоправимых последствий.Добавим, неординарный случай гинекологии зафиксировали в Ростове в конце августа, когда городская больница № 6 принимала пациентов в штатном режиме. В настоящее время на базе больницы развернули ковидный госпиталь, и теперь там лежат больные только с диагнозом «коронавирус».