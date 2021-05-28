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В Ростове женщина застряла, пытаясь припарковать внедорожник во дворе дома на Портовой

В Ростове женщина застряла, пытаясь припарковать внедорожник во дворе дома на Портовой
В Ростове женщина неудачно припарковала автомобиль. Инцидент произошел на улице Портовой.

Очевидцы опубликовали фото случившегося 31 мая. Судя по снимкам, автомобилистка хотела припарковаться. Женщина двигалась вперед, когда внезапно одно из передних колес провалилось в пустоту. Другое - чудом не успело последовать за ним. Автомобилистка остановила машину и вышла на улицу.

Оказалось, что рядом с местом ее парковки находится тротуар, но он почти на полметра ниже. Для женщины это стало полной неожиданностью. В растерянности она вышла из машины и поняла, что без посторонней помощи ей не обойтись.

Чем закончилась ситуация, неизвестно. Вероятно, женщина позвонила своим знакомым, которые помогли ей выбраться из ловушки.

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