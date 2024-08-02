В Ростове женщина разгуливала голой по Станиславского

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону женщина разгуливала голой по улице Станиславского. Снимки обнаженной горожанки опубликовали очевидцы в соцсетях.Как рассказали очевидцы, неизвестная прогуливалась по улице Станиславского. На снимках видно, что на женщине одеты только трусы.- Не ходите, дети, на Станиславского гулять, - пишут пользователи в соцсетях.При каких обстоятельствах горожанка вышла на улицу без одежды, не сообщается. Пользователи предположили, что причиной странного поведения стали наркотические вещества. Также ростовчане испугались, что незнакомка может быть опасна для общества.