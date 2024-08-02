Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове женщина разгуливала голой по Станиславского

В Ростове женщина разгуливала голой по Станиславского
В Ростове-на-Дону женщина разгуливала голой по улице Станиславского. Снимки обнаженной горожанки опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, неизвестная прогуливалась по улице Станиславского. На снимках видно, что на женщине одеты только трусы.
- Не ходите, дети, на Станиславского гулять, - пишут пользователи в соцсетях.

При каких обстоятельствах горожанка вышла на улицу без одежды, не сообщается. Пользователи предположили, что причиной странного поведения стали наркотические вещества. Также ростовчане испугались, что незнакомка может быть опасна для общества.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.