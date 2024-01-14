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В Ростове в аварийном доме на Станиславского прорвало трубу

В Ростове в аварийном доме на Станиславского прорвало трубу
В Ростове в доме на Станиславского прорвало трубу. Снимки с места горожане опубликовали 14 января в соцсетях.

По словам местных жителей, коммунальная авария произошла на улице Станиславского, 105. На кадрах видно, что из квартиры валит густой пар. В доме случился прорыв трубы.

- Управляющей компании в доме нет. Не знаем, куда обращаться, - сообщают горожане.

По какой причине произошла коммунальная авария, неизвестно. Жители не знают, к кому обратиться, и просят помощи у городских властей.

Стоит отметить, что дом признали аварийным еще в 2020 году. В ожидании расселения местные жители вынуждены подвергать свои жизни опасности. В любой момент может произойти серьезное ЧП.
Фото: Соцсети.
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