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В Ростове за сутки коронавирусом заболели 550 человек

В Ростове за сутки коронавирусом заболели 550 человек
За сутки в Ростове коронавирусом заразились 550 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Всего, по данным на 7 марта, в Ростовской области выявили 2 132 заболевших опасным вирусом. Ростов оказался на первом месте, на втором - Таганрог и 121 инфицированный. В Шахтах выявили 107 зараженных. Меньше всего - в Усть-Донецком районе. На весь муниципалитет там выявлены всего три зараженных.

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, власти сообщают о стабилизации эпидобстановки в регионе. В связи с этим 10 марта отменяются почти все ограничения, связанные с коронавирусом.
Фото: РостовРу
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