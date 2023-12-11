В Ростове за некачественную противогололедную обработку накажут управляющие компании

Фото: администрация Ростова.

По поручению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко создан штаб по контролю за санитарным содержанием города. В ходе заседания обсудили проблемы гололеда на улицах города и его последствия.Последние три дня подрядчик, ответственный за зимнее содержание донской столицы, перешел на круглосуточный режим работы. Бригады трудятся в несколько смен, обрабатывая дороги и тротуары противогололедными материалами каждые три-четыре часа.Чтобы устранить последствия непогоды, в городе задействованы более 100 спецмашин и привлечены порядка 2,6 тысячи дворников. Обработаны свыше 600 объектов улично-дорожной сети и 30 мостов и путепроводов, спуски и подъемы. Однако и на этом работы не прекращаются.По словам замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Валентина Кукина, ситуация осложняется продолжительным ледяным дождем. Из-за этого даже обработанные реагентом тротуары снова покрываются льдом.— В таких случаях лед необходимо очищать вручную. В настоящее время данные работы уже выполняются коммунальными службами, — прокомментировал Валентин Кукин.Еще одна проблема, с которой столкнулись городские власти, недоработка жилищных организаций. Во многих местах выявили нарушения: в гололед они не вели противогололедную обработку. По информации администрации Ростова, в адрес УК направлены более 200 претензионных материалов. Организации привлекут к административной ответственности за некачественную работу.