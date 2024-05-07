В Ростове за 127 миллионов рублей обновят часть сети канализации на Западном

Фото: Rostov.ru.

В Железнодорожном районе Ростова обновят участок сети канализации. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Речь идет об участках, расположенных в границах улиц Профсоюзной, переулка Силикатного, улицы Республиканской и переулка Олимпийского. Там у пяти бассейнов для стока вод нужно заменить трубы. Вместо керамических поставят полиэтиленовые. Кроме того, обновят и смотровые колодцы.В районе 11 бассейнов установят систему пожарной безопасности. Там разместят первичные средства пожаротушения (вероятно, огнетушители). Кроме того, от подрядчика требуется организовать пожарную охрану. Во время работ важно не повредить другие инженерные коммуникации, находящиеся поблизости: сетей связи, электричества, газопровода и водопровода, ливневки.На время работ понадобится передвижной вагончик контейнерного типа. Его вместе с биотуалетом нужно размещать в границах полосы отвода.Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону». На работы направят 127,5 миллиона рублей.