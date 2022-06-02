Алексей Логвиненко: «В центре Ростова обновят линии разметки велодорожки»

Фото: Алексей Логвиненко.

В ближайшие месяцы в центре Ростова обновят линии разметки велодорожки. Речь идет о велосипедной полосе вдоль улицы Пушкинской. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко. Пространство для велолюбителей приведут в порядок в июне-июле.От Доломановского переулка до Ворошиловского проспекта на полосе появится островок безопасности. В наиболее опасных местах велодорожки установят гибкие столбики, чтобы обозначить края обочины. Также они появятся на сложных поворотах, перекрестках и крутых спусках.Непрерывная велодорожка протяженностью семь километров появилась на улице Пушкинской в 2021 году. На велосипеде или самокате по ней можно проехать от Театрального проспекта до Доломановского переулка.Сначала новость о велосипедной дорожке вызвала волну негодования у ростовчан. Жители города были обеспокоены тем, что это вызовет ряд проблем. Из-за нее пришлось сместить парковочные места на нескольких участках дороги. А те, в свою очередь, могли помешать вывозу мусора. Однако опасения оказались напрасны.