В Ростове вышел из строя электробус, запущенный во время ЧМ-2018



В Ростове-на-Дону вышел из строя электробус, запущенный во время ЧМ по футболу. О проблемном транспорте сообщил на встрече с жителями глава администрации Виталий Кушнарев.



Во время чемпионата электробус был экскурсионным. Туристы могли проехать от Главного автовокзала до площади Карла Маркса. С середины октября транспорт начал ходить по маршруту № 88 Главный ж/д вокзал – музей «Россия - моя история». Не проработав и трех месяцев, машина сломалась.



– Транспорт временно вышел из строя. Сейчас мы обкатываем эту технику. Электробус вернут после ремонтных работ, – рассказал Кушнарев.



Глава администрации не уточнил, когда транспорт начнет работу. При этом, несмотря на проблемы с электробусом, власти собираются приобрести еще 10 таких машин.