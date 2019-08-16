Единственный в Ростове электробус за 37,2 миллиона рублей опять сломался



В Ростове-на-Дону третий раз за десять месяцев ремонтируют единственный в городе электробус. Транспорт купили в октябре прошлого года за 37,2 миллиона рублей. Об этом сообщил интернет-ресурс «Ростовский городской транспорт».



Отмечается, что машину чинят в рамках гарантийных обязательств.



– В связи с выявлением технической неисправности в ходе эксплуатации, в настоящее время электробус находится на ремонте в сервисном центре, – говорится в сообщении ростовской мэрии.



Электробус № 88 вышел на линию в середине октября прошлого года, но через полмесяца ушел на сервисное обслуживание. В середине февраля транспорт опять сломался и стал на колеса только в конце апреля. И вот, не прошло и четырех месяцев, как электробус опять исчез с улиц Ростова. По всей видимости, техника почти за сорок миллионов рублей не способна работать хотя бы полгода без ремонта.



Горожане жалуются, что электробус делал всего пару рейсов, и то не каждый день. Многие так и не увидели его вживую. А в паблике интернет-ресурса «Ростовский городской транспорт» отмечают, что если вернуть неисправную технику поставщику, денег хватит еще на два троллейбуса с автономным ходом.