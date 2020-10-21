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В Ростове выпустят на рейсы более 30 дополнительных автобусов в день матча «Ростов» - «Химки»

В Ростове выпустят на рейсы более 30 дополнительных автобусов в день матча «Ростов» - «Химки»
На дорогах Ростова появятся более 30 дополнительных маршрутов общественного транспорта. Изменения будут действовать только 25 октября в связи с проведением футбольного матча на «Ростов Арене». Об этом сообщили на городском портале 23 октября.

Планируется, что автобусы будут стоять на остановках «Центральный рынок», «Площадь Советов» и у аллеи стадиона. Дополнительный транспорт начнёт развозить футбольных болельщиков с 18:45.

Кроме того, на дорогах города появится ещё один маршрут № 39. Он проработает в воскресенье по укороченной схеме с конечной остановкой «Городской пляж».

Напомним, матч «Ростов» - «Химки» состоится 25 октября в половине пятого вечера. Игру донской сборной смогут прийти посмотреть не более 30% зрителей от общей вместительности стадиона. Такие меры безопасности ввели из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.

Теги: футбол в Ростове ФК Ростов общественный транспорт Ростова

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