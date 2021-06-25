В Ростове выявили наибольшее число новых зараженных коронавирусом в регионе

В Ростове выявили наибольшее число новых зараженных коронавирусной инфекцией в донском регионе. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.По данным на 27 июня, в донской столице подхватили коронавирус еще 90 жителей. На втором месте из городов - Батайск. Там положительные тесты за последние 24 часа получили еще четыре человека. По одному новому заболевшему было выявлено в Мартыновском, Морозовском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.Также единичные случаи были зафиксированы в Шахтах и Новошахтинске. Всего за последние сутки инфекцией COVID-19 заболели 207 дончан. Почти 1,4 тысячи человек продолжают бороться с заболеванием в стационарах городских больниц.