В Ростове выявили наибольшее количество случаев заражения COVID-19 в регионе

Специалисты зафиксировали в Ростове наибольшее число пациентов с коронавирусом в области. За сутки с 17 по 18 марта в донской столице заразился 91 человек. На втором месте по количеству инфицированных - Новочеркасск. Там диагноз подтвердился у восьми человек.По семь пациентов с COVID-19 появились на территории Сальского, Белокалитвинского, Цимлянского районов и города Каменска-Шахтинского. В Красносулинском, Зерноградском, Тацинском, Каменском и Шахтах - по шесть. Положительные тесты получили по пять жителей Морозовского, Чертковского районов и Волгодонска. В Азове, Зверево, Таганроге и Новошахтинске заболели по четыре человека. Аналогичная ситуация - в Дубовском, Матвеево-Курганском, Багаевском районах.В Батайске, а также в Волгодонском, Миллеровском, Семикаракорском, Егорлыкском, Азовском, Шолоховском районах вирус подхватили по три человека. Инфекцию у обнаружили у двух жителей Неклиновского, Песчанокопского, Аксайского и Целинского районов. Столько же зараженных выявили в Пролетарском, Мартыновском и городе Гуково. В Зимовниковском, Веселовском, Октябрьском, Тарасовском и Ремонтненском районах борьбу с COVID-19 начали по одному человеку.Всего за минувшие сутки в регионе заболели 240 дончан, а общее количество достигло 77 706. Число смертей резко возросло: за прошедшие сутки от вируса скончались больше людей, чем за предыдущие четыре дня (28 человек). Как сообщили в правительстве области, за период пандемии инфекция забрала жизни 3 357 человек.