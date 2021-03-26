В Ростове выявили более 38% новых инфицированных COVID-19

28 марта на Дону зафиксировали еще 243 случая заражения COVID-19. Из них 38,2% (93 человека) оказались жителями Ростова-на-Дону.Кроме того, по 7 новых случаев выявили в Шахтах, Белокалитвинском, Семикаракорском районах и в Батайске, по 6 – в Новочеркасске, Неклиновском и Зерноградском районах, 5 – в Таганроге, по 4 – в Новошахтинске, Гуково, Багаевском, Морозовском, Мясниковском, Аксайском, Сальском и Тарасовском районах.По 3 новых больных в Азове, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Егорлыкском, Константиновском, Тацинском, Красносулинском и Чертковском районах, по 2 – в Шолоховском, Целинском, Пролетарском, Песчанокопском, Миллеровском и Матвеево-Курганском районах.Наименьшее число случаев – по одному – выявили в Донецке, Усть-Донецком, Ремонтненском, Орловском, Октябрьском, Милютинском, Мартыновском, Кашарском, Кагальницком, Заветинском, Дубовском и Верхнедонском районах.Большинству новых заразившихся (83 человека) – от 46 до 65 лет.