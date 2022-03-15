В Ростове выявили более 20% инфицированных COVID-19 в регионе

Фото: Денис Демков.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 875 человек. По данным на 17 марта, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили 196 человек. В Таганроге заразились 47 человек, в Волгодонске - 43, а в Шахтах - 41.Еще 38 случаев заболевания выявили в Неклиновском районе, 30 - в Октябрьском, 29 - в Аксайском. В городе Каменске-Шахтинском диагноз подтвердился у 22 человек. Столько же пациентов с коронавирусом появились в Сальском районе. В Батайске, Азове, Миллеровском и Зерноградском районах - по 21. А в Новочеркасске и Новошахтинске - по 20.На территории Белокалитвинского района борьбу с инфекцией начали 19 человек, в Морозовском - 16, а в Красносулинском и Азовском - по 15. В Семикаракорском и Каменском районах вирус подхватили по 14 человек, в Орловском и Гуково - по 13. В остальных муниципалитетах зарегистрировали менее 11 случаев заболевания.