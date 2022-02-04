В Ростове на Ульяновской рухнула стена аварийного дома

Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону обрушилась стена дома, признанного аварийным. ЧП случилось около девяти часов вечера 5 февраля на улице Ульяновской, 6. Информация об этом появилась на сайте администрации города.Многоквартирный дом признали аварийным и расселили еще несколько лет назад. Здание пустует и подлежит сносу, как и множество других «заброшек» в центре города. Пострадавших в результате обрушения нет. Внутри дома никого не было, и поблизости, к счастью, никто не проходил. Не зацепило обломками и автомобили.В настоящее время на месте обвала работают коммунальные службы района и спасатели. Полностью место будет расчищено до 10 февраля.