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В Ростове на Ульяновской рухнула стена аварийного дома

В Ростове на Ульяновской рухнула стена аварийного дома

В Ростове-на-Дону обрушилась стена дома, признанного аварийным. ЧП случилось около девяти часов вечера 5 февраля на улице Ульяновской, 6. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Многоквартирный дом признали аварийным и расселили еще несколько лет назад. Здание пустует и подлежит сносу, как и множество других «заброшек» в центре города. Пострадавших в результате обрушения нет. Внутри дома никого не было, и поблизости, к счастью, никто не проходил. Не зацепило обломками и автомобили.

В настоящее время на месте обвала работают коммунальные службы района и спасатели. Полностью место будет расчищено до 10 февраля.
Фото: rostov-gorod.ru
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