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В Ростове рядом с ЖК «Державинский» рухнула подпорная стена

В Ростове рядом с ЖК «Державинский» рухнула подпорная стена
В Ростове-на-Дону рухнула подпорная стена возле ЖК «Державинский». Видео с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Подпорная стена дала трещину, а затем обрушилась. Вслед за ней высыпался грунт, который удерживала конструкция. Место происшествия огородили сигнальной лентой.

К счастью, в момент происшествия поблизости не было людей и машин. Горожане надеются, что администрация решит вопрос с опасным участком раньше, чем рухнет оставшаяся часть стены.
Фото/видео: соцсети тг Тютина).
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