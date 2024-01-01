В Ростове рядом с ЖК «Державинский» рухнула подпорная стена

Фото/видео: соцсети тг Тютина).

В Ростове-на-Дону рухнула подпорная стена возле ЖК «Державинский». Видео с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.Подпорная стена дала трещину, а затем обрушилась. Вслед за ней высыпался грунт, который удерживала конструкция. Место происшествия огородили сигнальной лентой.К счастью, в момент происшествия поблизости не было людей и машин. Горожане надеются, что администрация решит вопрос с опасным участком раньше, чем рухнет оставшаяся часть стены.