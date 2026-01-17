Новости
В Ростове наблюдаются массовые задержки поездов дальнего следования

По данным сервиса РЖД, в Ростове наблюдаются массовые задержки поездов дальнего следования. 17 января составы задерживаются на период от одного до полутора часов. К примеру, 038С/037С Имеретинский курорт — Нижний Новгород Москов. (+25 минут); 121В/122В Санкт-Петербург - главн. Новороссийск (+30 минут) и 102С/101С Адлер - Москва Казанская (+71 минута), а также еще несколько составов.

Кроме того, несколько других составов задержатся на 5–10 минут по прибытии в донскую столицу. Причины задержек пока не установлены.
