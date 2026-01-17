Ростовчанина, погибшего при атаки БПЛА похоронят 18 января

Фото: соцсети

Ростовчанина, погибшего при атаке БПЛА, похоронят 18 января. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на источник.Напомним, в ночь на 14 января произошла атака дронов в донской столице. В результате была повреждена многоэтажка в микрорайоне Левенцовском. Там проживала семья. Сергей Г., защищая жену и ребенка, скончался.Прощание с Сергеем Г. состоится 18 января на Северном кладбище.Анастасия, супруга погибшего, сейчас находится в больнице. Девушка идет на поправку. Вскоре ее выпишут.