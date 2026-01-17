Новости
Ростовчанина, погибшего при атаки БПЛА похоронят 18 января

Ростовчанина, погибшего при атаке БПЛА, похоронят 18 января. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на источник.

Напомним, в ночь на 14 января произошла атака дронов в донской столице. В результате была повреждена многоэтажка в микрорайоне Левенцовском. Там проживала семья. Сергей Г., защищая жену и ребенка, скончался.

Прощание с Сергеем Г. состоится 18 января на Северном кладбище.

Анастасия, супруга погибшего, сейчас находится в больнице. Девушка идет на поправку. Вскоре ее выпишут.
Фото: соцсети
