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В СИЗО Ростова и Новочеркасска в коробке из-под сока и чайнике пытались передать телефоны

В СИЗО Ростова и Новочеркасска в коробке из-под сока и чайнике пытались передать телефоны

В следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Новочеркасска предприняли попытку передачи мобильных телефонов в чайнике и упаковке с соком. Об этом стало известно от пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области.

22 января 2025 года работники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и СИЗО-3 в Новочеркасске, проверяя посылки, обнаружили сотовые телефоны, тщательно замаскированные.

В СИЗО-1 сотрудники, ответственные за режим и контроль, нашли и изъяли из пакета с соком, направленного одному из подследственных, два мобильных телефона, зарядное устройство и два адаптера для карт памяти.

В СИЗО-3 запрещенные предметы были выявлены в корпусе электрочайника, отправленного в посылке. Персонал учреждения конфисковал три телефона, зарядное устройство и два USB-кабеля.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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