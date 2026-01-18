Новости
Большинство жителей Ростова-на-Дону до сих пор не убрали новогодние ёлки

Большинство жителей Ростова-на-Дону до сих пор не убрали новогодние ёлки. Об этом говорят результаты опроса, проведённого редакцией DonDay.

Праздничные дни — Новый год, Рождество и старый Новый — остались позади. Тем не менее, 70% участников опроса решили пока не убирать новогодние украшения, включая ёлки. Вероятно, они хотят сохранить праздничное настроение подольше.

Лишь 8% участников опроса уже убрали новогодние деревья из своих жилищ.

У 22% опрошенных – искусственные ёлки, поэтому они не собираются убирать их в ближайшее время.
